Erika Saraceni stabilisce il nuovo record italiano Juniores nel triplo salto

Il movimento lombardo dei salti è più che florido con Daniele Inzoli nel lungo ed Erika Saraceni nel triplo. Quest’ultima, al Meeting internazionale Città di Savona ha fatto un balzo dalla misura di 14,01 (+0.5) che rappresenta il nuovo record italiano Juniores. Il primato, per l’atleta della Bracco, è arrivato nel giorno in cui ha spento 19 candeline (è nata il 21 maggio 2006). La misura le è valsa anche il secondo posto nel meeting dietro solo a una delle star dell’appuntamento, ovvero la campionessa olimpica Thea LaFond (Dominica), atterrata a 14,31 (+0.3). Un bel modo di festeggiare per l’italiana, già nel giro azzurro e prospetto più che di valore. La milanese, al primo tentativo ha superato la misura e il record di 13.84 di Veronica Zanon stabilito nel 2020. Il balzo non è solo il nuovo primato, ma un miglioramento di trenta centimetri rispetto al personale di 13,71, realizzato quest’inverno quando si era distinta, ad Ancona, durante i Campionati Italiani Indoor. Oltre il 14.01, ha poi dato sfoggia di una bella prova saltando anche a 13.78, misura che evidenzia la sua crescita. Saraceni a settembre aveva raccolto il bronzo al Mondiale u20 a Lima con la misura di 13.47. La lombarda, figlia d’arte con il papà Enrico ex azzurro della 4×400 e Rosa Anibaldi allenatrice, ha pure vinto l’oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Maribor nel 2023.

Giuliana Lorenzo