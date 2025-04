Ernesto Torregrossa: Gol e Prestazioni di Livello per la Carrarese

Tre gol e un assist in otto presenze di cui solo cinque da titolare. Ernesto Torregrossa sta diventando un “fattore“ per la Carrarese. L’italo-venezuelano era arrivato a Carrara circondato da un certo alone di scetticismo dopo che le cose sia Pisa che a Salerno non gli erano andate bene ma adesso sta facendo zittire ogni voce a suon di gol e prestazioni di livello. "Ernesto prima non vedeva la porta semplicemente perché non giocava – ha chiarito con una battuta il tecnico Antonio Calabro –. Siamo contenti di lui ed è un giocatore che ci può dare ancora molto perché si allena bene ed è un ragazzo eccezionale così come lo sono tutti i nuovi arrivati".

Quest’ultimo contro la sua ex squadra è stato un gol pesantissimo al pari dello spettacolare colpo di tacco col Sudtirol e della segnatura col Bari. "E’ stato veramente importante questa rete – conferma il diretto interessato – perché ci ha permesso di fare un grande passo avanti. Sono molto contento del gol ma ancora di più del risultato e della prestazione della squadra. Ci credevamo tantissimo perché sappiamo qual è il nostro valore. Sapevamo che partita poteva attenderci e l’abbiamo affrontata nel modo giusto. Abbiamo fatto una gara quasi perfetta. Magari dopo quel secondo gol annullato abbiamo avuto quei cinque minuti un po’ di sconforto ma siamo riusciti a riprenderci. Abbiamo riavuto qualche occasione e poi abbiamo tenuto duro". Nel recupero la Carrarese ha rischiato grosso e Torregrossa ha dato la sua lettura: "E’ vero ci ha aiutato anche il palo ma io credo che alla fine in un campionato intero quando fai bene e ti capita qualche torto o hai un po’ di sfortuna alla fine di torna e con quel palo lì alla fine magari c’è tornato indietro qualcosa che ci era stato tolto in passato".

Nonostante il successo l’attaccante trentaduenne non si è sbilanciato sulle percentuali di salvezza della Carrarese. "Non so dare quote salvezza ma, come aveva detto il mister in settimana, questa era una partita decisiva ed averla vinta ci rende molto soddisfatti. Mancano ancora quattro partite e la prossima andremo a Sassuolo per fare risultato anche lì. Fino a che non saremo matematicamente salvi non molleremo nulla ma neanche dopo perché questa è la nostra natura. Qui a Carrara ho trovato un ambiente veramente affamato e per giocare a calcio serve quello. Sono contento perché mi sto togliendo qualche soddisfazione e sto aiutando la squadra a raggiungere un obiettivo davvero importantissimo".