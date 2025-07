Esordienti Martinelli all’assalto del titolo italiano: "Sono felice per la chiamata, darò il massimo"

Scatta questa mattina alle 11 il Campionato italiano di ciclismo categoria Esordienti secondo anno, organizzato dalla Polisportiva Libertas Ceresetto. Fra i sette convocati in rappresentanza della Toscana protagonista è il portacolori della società giallonera Ciclistica Villafranca Pietro Martinelli.

"Tanta la soddisfazione che ci ripaga dei sacrifici fatti in questi anni in cui abbiamo deciso di investire sul ciclismo giovanile – ha detto il presidente Emiliano Giusti –. Martinelli è stato tra i primi ragazzi a scegliere la nostra società per praticare ciclismo, lo consideriamo uno di famiglia". Raggiante il diesse giallonero Bastoni. "Lavoro con Pietro ormai da sei anni, la crescita fisica e tattica è stata graduale, abbiamo sempre creduto in lui anche quando i risultati non arrivavano. Il nostro obiettivo principale rimane sempre l’avviamento al ciclismo dei ragazzi in una terra che per molti anni non ha dato la possibilità di praticare questo sport a livello giovanile, giovani come Martinelli sono da esempio per gli altri, con costanza e duro lavoro si possono ottenere belle soddisfazioni come questa meritata convocazione".

"Sono felicissimo per questa chiamata della Toscana, andrò a Gorizia cercando di dare il massimo per la mia regione che mi ha dato la possibilità di praticare lo sport che amo. In questa prima parte di stagione sono arrivati numerosi piazzamenti e una vittoria che mi ha insegnato a credere di più in me stesso e nelle mie potenzialità. Per la corsa al tricolore sarò accompagnato dalla mia famiglia, gran parte del merito di questa convocazione va a loro, che mi supportano ogni domenica nelle varie gare. Con il diesse Bastoni abbiamo studiato il percorso programmando anche la strategia alimentare da sostenere durante la corsa, vivrò in tutta serenità questa esperienza, vada come vada, ringrazio già tutti coloro che faranno il tifo per me".

Per tutti gli appassionati lunigianesi che vorranno seguire Pietro Martinelli, verrà trasmessa la diretta sul canale YouTube di Toscana Sprint dalle ore 11 di questa mattina.