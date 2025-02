Euro cup. A Brescia basta il pareggio. Alla prossima c’è il Vasas

Una bella AN Brescia conserva il +3 della gara di andata e conquista i quarti di finale di Euro Cup, in cui sfiderà il Vasas. Vittima è l’Hannover, in una doppia sfida che ha visto i lombardi sempre al comando, capaci di tornare tra le migliori otto della competizione, raggiungendo un traguardo importante dopo aver lasciato il torneo prima della finale del 2020 a causa della pandemia. Da allora, il percorso europeo di Brescia è stato costellato di successi: due semifinali di Champions League, una Final Eight e l’ottimo cammino della scorsa stagione, chiuso nella seconda fase. L’Europa si conferma così una tappa fortunata per i bresciani, protagonisti di una crescita costante, così come per i rivali storici della Pro Recco, mentre si interrompe la corsa dell’Ortigia.

L’11-11 finale nella piscina di Mompiano è il risultato di una partita ben gestita dai padroni di casa, che nel quarto parziale hanno abbassato i ritmi una volta messa al sicuro la qualificazione. Triplette per Alesiani e Irving, doppietta per Gianazza, a segno anche Balzarini, Ferrero e Gitto. Da segnalare il ritorno in acqua in una gara importante di Mario Del Basso, bomber di Brescia in campionato, finalmente recuperato dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori nelle prime uscite di questo 2025.

AN BRESCIA-HANNOVER 11-11 (3-3, 3-2, 4-3, 1-3)A.L.M.