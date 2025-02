Euro Cup. Brescia ferma sul pari la corazzata Radnicki

Passo falso per l’AN Brescia, che stecca l’andata in casa dei quarti di Euro Cup: 9-9 il finale con il Radnicki grazie al pareggio di Dolce a due minuti e mezzo dalla fine. La squadra del Cidneo al comando nel primo tempo, poi parziale di 1-4 nel terzo quarto. Per i lombardi 4 reti di Dolce, 3 di Del Basso, una per Guerrato e Balzarini. Ritorno il 20 marzo, dopo le Final Eight di Coppa Italia a Napoli.

BRESCIA-RADNICKI 9-9 (3-2; 3-3; 1-4; 2-0).

A.L.M.