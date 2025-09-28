Europei di baseball: l'Italia lotta, ma si arrende in finale all'Olanda

Bologna, 27 settembre 2025 – Non sarà il pezzo più pregiato, ma è pur sempre una medaglia. A Rotterdam, la Nazionale Italiana guidata dal manager Francisco Cervelli si mette al collo la medaglia d'argento della manifestazione continentale. Lo fa al termine di una finale tiratissima, giocata alla pari contro un avversario che, sulla carta, partiva nettamente favorito. Una partita che lascia un pizzico di rammarico agli Azzurri: sotto 6-5 al settimo inning, l’Italia ha avuto l’occasione per ribaltarla con le basi piene e nessun eliminato, ma non è riuscita a concretizzare. L’Olanda, più esperta e cinica, ha blindato il risultato, non concedendo più nulla negli ultimi tre inning e chiudendo sul 6-5 che vale l’ennesimo oro europeo..

Protagonista assoluto il lanciatore Eric Mendez che, salito sul monte nel settimo con le basi piene e zero out, chiude l'inning senza subire punti e cambia l'inerzia della partita. L'Olanda vince l'oro agli Europei di baseball per la venticinquesima volta nella sua storia, prima per distacco sulla seconda (l'Italia con 10 titoli continentali). Il manager Francisco Cervelli non può che vedere il bicchiere mezzo pieno, al termine di un cammino continentale quasi perfetto: la sua Nazionale ha superato avversari di altissimo livello, come la Germania ai quarti di finale e la Repubblica Ceca in semifinale, poi medaglia di bronzo dopo la vittoria sulla Spagna. Dopo la deludente spedizione continentale di Praga 2023, chiusa con un inatteso nono posto, l’Italia ripartirà da questo argento per prepararsi al meglio al World Baseball Classic, in programma nella primavera del 2026.