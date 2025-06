Europei di scherma a Genova: Alice Volpi sostituisce Martina Favaretto

Mancherà la più forte al mondo in questa stagione, al suo posto entra una campionessa del mondo: agli Europei di scherma che iniziano domani a Genova l’Italia si presenterà senza Martina Favaretto che non ha recuperato da un problema all’adduttore. Al suo posto nella gara individuale di fioretto di domani le azzurre schiereranno la campionessa del mondo Alice Volpi (con Favaretto nella foto Bizzi/Federscherma), inizialmente selezionata solo per la prova a squadre nella quale le azzurre schiereranno anche Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino (Elena Tangherlini riserva).

"Martina Favaretto avrebbe meritato questo Europeo in casa dopo una stagione di Coppa del Mondo straordinaria – ha detto il ct Simone Vanni –, tra un mese ci attende il mondiale a Tbilisi. Daremo il massimo anche per lei".

L’Europeo di Genova, anticipato da video suggestivi girati all’interno dell’Acquario, scatterà domani con fioretto femminile e sciabola maschile (gare dalle 18.15), che porterà in pedane gli azzurri Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere. Domenica spada maschile e sciabola femminile, in pedana Davide Di Veroli, Matteo Galassi (19 anni, il più giovane azzurro in gara a questi europei), Andrea Santarelli e Valerio Cuomo, Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica e Mariella Viale. Lunedì spada femminile (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk) e fioretto maschile (Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi), poi da martedì inizieranno le gare a squadre (con l’inserimento nella sciabola di Matteo Neri, nella spada di Gianpaolo Buzzacchino e di Lucrezia Paulis.

Gli Europei tornano in Italia dopo 13 anni di assenza, la scherma è storicamente uno degli sport più ricchi di gloria e medaglie e questo è il primo vero appuntamento dopo le Olimpiadi di Parigi.

Tutte le fasi finali in programma tra il Padiglione Jean Nouvel e il nuovissimo Palasport saranno trasmesse in diretta su Rai e Sky Sport.