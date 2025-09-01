Europei. Dressage, oro alla Germania e a Verboomen

Conferme e sorprese ai campionati europei di dressage svoltisi per la prima volta in Francia, a Crozet. Ha fatto centro la Germania (foto Fei/De Koster), regina di questa supertecnica disciplina olimpica, che ha vinto la sua 31esima medaglia a squadre, la 26esima d’oro. Argento alla Gran Bretagna di Carl Hester (Fame, 76,087%), migliore del team di sua maestà, squadra che ha dovuto cedere il titolo conquistato nel 2023 a Riesenbeck. Risultato, quello degli inglesi, supportato dal binomio che era numero uno del ranking mondiale, nonché bronzo di Parigi, Charlotte Fry su Glamourdale (75,869%). Il bronzo è andato alla Danimarca, che vanta il miglior score della gara, quello di Cathrine Duflour e Mount St. John Freestyle (80,923%). Insomma il team tedesco -la Klimke su Vayron New (69, 348), la Hemmer su Denoix Pch (75,699%), Wanders su Bluethoot Old (74,721) e la inesauribile Werth su Wendy de Fontaine (79,224%, secondo miglior score - ha meritatamente prevalso, mentre La Gran Bretagna è scesa dal trono e la Danimarca ha occupato il posto come…da pronostico. Quarto il Belgio, che però riservava la sorpresa: un grande Justin Verboomen in sella a Zonik Plus ha firmato prima il GP Special (82,371%) davanti alla Dufour-Mount St. John (81,687%) e alla Werth-Wendy (79,027%). E poi anche il Freestyle (89,964%), conquistando il titolo individuale davanti alla Dufour-Mount St. John Freestyle (98,821%) e alla Werth-Wendy (88,046). Assenti gli azzurri. Sul fronte del salto ostacoli unico piazzamento dei nostri binomi da segnalare è il 2° posto con doppio netto di Camilli (Chacco’s Girlstar) nel GP "quattro stelle" di Gijon Spagna, vinto dal sudafricano Lazarus (Conbalthago Ps).