Europei in Francia. Capello e Ciabocco d’argento. Bronzo Pegolo nel venerdì da leoni

Tre medaglie per l’Italia del ciclismo agli Europei in corso nel sud della Francia. Eleonora Ciabocco, nella prova in linea donne U.23, ha conquistato l’argento, Chantal Pegolo ha vinto il bronzo nella prova donne junior ed a chiudere la giornata é arrivato l’argento tra gli junior uomini con Roberto Capello.

Ciabocco, nella prova in linea donne U23, si è trovata a rincorrere per un problema alla catena. L’oro é andato alla spagnola Paula Blasi Cairol, già bronzo al mondiale in Ruanda, che ha anticipato un gruppetto di quattro atlete, ultime rimaste di una gara ad eliminazione per la durezza del percorso. "Devo fare un monumento a Federica Venturelli - ha detto al termine Ciabocco - che mi ha aiutato a sistemare la catena incastrata e restare calma. Poi mi ha letteralmente trascinato per riprendere il gruppo. Negli ultimi chilometri sapevo di essere la più veloce in volata. Ho stretto i denti in salita, ma quando Paula è scattata, all’ultimo chilometro, ci siamo guardate un pò e questo gli ha permesso di andare via. Forte dell’esperienza del mondiale ho atteso la volata e sono contenta di questa medaglia".

Dopo l’argento conquistato al Mondiale in Ruanda, Pegolo é salita anche sul podio europeo: l’azzurra è giunta dietro solo alla spagnola Paula Ostiz Taco ed ha superato allo sprint la svizzera Anja Grossmann.

"Oggi Paula e Anja avevano qualcosa in più - le parole di Pegolo - Quando sono andate via, nell’ultima salita, non ne avevo. Il piano era molto semplice, cercare di restare con le prime per giocarmi tutto in volata che è il mio terreno più che le salite. La pista, da questo punto di vista, mi ha aiutato". In serata è arrivato il secondo posto di Capello, l’oro é andato al tedesco Karl Herzog, con un vantaggio di 13" sul traguardo. Bronzo per l’irlandese David Gaffney.

"Un secondo posto all’europeo è un bel risultato, dispiace perché ero davanti fino alla fine. Ma va bene così" le parole dell’azzurro.