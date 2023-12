Europei di Nuoto, sei ori per l’Italia: straordinario Razzetti, Pilato al top

Otopeni (Romania), 10 dicembre 2023 – L’Italia s’è desta, nel giorno più bello – l’ultimo -, dei campionati Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni, in Romania. E’ una pioggia di medaglie, sei ori e due argenti e un bronzo per la nostra compagine, che grazie ai successi si è issata fino al secondo posto nel medagliere.

Una giornata da sogno che si è aperta con una doppietta. L'Italia del nuoto è padrona del podio dei 50 rana maschili. Primo posto e oro per il lombardo Nicolò Martinenghi (Aqua Centurions - Circolo Canottieri Aniene), in 25"66. Argento per l'emiliano Simone Cerasuolo (Fiamme Oro - Imola Nuoto), in 25"83. Terza piazza per il turco Emre Sakci.

Anche Lorenzo Mora, con una stupenda gara in rimonta, si guadagna la medaglia del metallo più prezioso. Accade nei 200 metri dorso. L'azzurro ha nuotato in 1'48"43, nuovo record italiano migliorando di due centesimi il suo precedente record. Secondo il britannico Luke Greenbank con 1'48"53 e il francese Mewen Tomac con 1'48"55.

Medaglia d'oro nella finale dei 400 stile libero femminili alla romana Simona Quadarella, del Circolo Canottieri Aniene ha chiuso la gara in 3'59"50. Argento per la francese Anastasiia Kirpichnikova; bronzo per la belga Valentine Dumont.

Dominio di Alberto Razzetti con il tempo di 3.57.01 che polverizza il suo record nei 400 misti. Il ligure delle Fiamme Gialle ha chiuso la gara in 3'57"01, polverizzando anche il record della manifestazione. Argento per il britannico Duncan Scott; bronzo per il greco Apostolos Papastamos.

Doppietta sfiorata nei 50 metri rana femminili. Prima Pilato e terza Nocentini. L'azzurra ha nuotato in 28"86, record di questa rassegna europea. Argento per l'estone Eneli Jefimova con 29"12, bronzo per Jasmine, con 29"41, a pari merito con la britannica Clark.

L’argento dei cento stile libero porta invece il nome di Alberto Miressi, a soli cinque centesimi dalla medaglia d'oro. Vittoria in 45"46 per il francese Maxime Grousset, bronzo in 46"05 il romeno David Popovici.

La ciliegina sulla torta è la vittoria nella staffetta mista 4x50. Merito di Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini. Con quest'altro successo l'Italia ha chiuso la kermesse continentale con 22 medaglie all'attivo, delle quali 7 d'oro. Per gli azzurri secondo posto nel medagliere, dietro la Gran Bretagna e davanti alla Francia.