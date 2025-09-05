Europei, si sono chiusi i gironi di qualificazione. Domenica gli azzurri incontrano la Slovenia. L’Italia è seconda e agli ottavi troverà Doncic

Italia 89 Cipro 54

ITALIA: Gallinari 12, Melli 3, Fontecchio 13, Thompson 4, Ricci 8, Spagnolo 13, Procida 8, Niang ne, Spissu 5, Diouf 12, Akele 8, Pajola 3. All. Pozzecco CIPRO: Loizides, Simitzis 9, Pashialis 3, Michail 2, Iliadis 5, Christodoulou 3, Jung 2, Giannaras, Koumis, Tigkas 15, Willis Jr 10, Stylianou 5. All. Livadiotes

Arbitri: Marques, Pesic, Prpa

Note. Parziali: 22-6; 41-19; 67-43. Tiri da due: Italia 21/36; Cipro 12/28. Tiri da tre: 11/38; 7/24. Tiri liberi: 14/18; 9/11. Rimbalzi: 48; 30.

di Massimo Selleri

L’Italia dedica a Giorgio Armani questo secondo posto nel girone di qualificazione dei campionati europei. Gli azzurri giocano con il lutto sulla maglia per la scomparsa dello stilista che con il suo impero tanto ha fatto per lo sport e come previsto strapazzano Cipro, ma anche la Grecia si impone sulla Spagna e, quindi, sfuma la possibilità di arrivare primi. Adesso ci si sposta a Riga dove domenica negli ottavi di finale verrà affrontata la Slovenia dell’esterno Nba Luka Dondic, un cliente bruttissimo, sebbene la formazione allenata da Aleksander Sekulic sia arrivata terza nel girone D.

A preludio di quello che sarà il risultato finale, l’Italia parte mettendo a segno un 19-0 di parziale che dà subito l’idea di quello che sarà il risultato finale. Il Poz parte subito con il quintetto che gli dà più sicurezze e poi lentamente inserisce gli altri cercando risposte da chi fino a qui ha avuto meno spazio. Danilo Gallinari (nella foto) risponde presente a metà e anche Gabriele Procida non sfrutta al meglio l’occasione. Nel caso del Gallo, però, va tenuto in conto che la scomparsa di Armani ha toccato anche la sua sfera privata, essendo Re Giorgio un amico di famiglia. Non è stato ovviamente della partita Saliou Niang che è rimasto fermo per l’infortunio alla caviglia destra patita nella gara contro la Spagna. Il nuovo esterno della Virtus Bologna dovrebbe essere regolarmente a disposizione nella gara degli ottavi. Domenica servirà lo stesso coraggio e la stessa compattezza che ha caratterizzato fino a qui il cammino degli azzurri.