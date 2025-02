Europei su pista, azzurre sul podio nella Madison. Oggi Pogacar dà il via alla sua stagione nell’Uae Tour. Consonni-Guazzini, un gran finale d’argento

Tre ori e altrettanti argenti: è il bilancio finale della spedizione italiana agli Europei della pista di Zolder in Belgio. A completarlo nella giornata finale è il secondo posto nell’americana di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, che sull’anello di Heusden-Zolder non ripetono l’exploit valso loro il trionfo olimpico a Parigi: a negare l’accoppiata alle azzurre, protagoniste di una gara d’attacco decisa all’ultimo sprint, sono proprio le rivali battute nello scorso agosto, le olandesi Van Belle e Van der Duin, che si prendono la rivincita guadagnando un giro in più.

Nel keirin medaglia sfiorata per Stefano Moro, quarto nella finale dominata dall’olandese Lavreysen, e quinto posto per Miriam Vece nella prova femminile.

Nell’ultima gara del programma della manifestazione contintale, l’americana maschile, decimo posto per i giovanissimi Davide Stella e Juan David Sierra, quest’ultimo schierato al posto di uno stanco Elia Viviani.

Dalla pista alla strada, dove oggi è il giorno di Tadej Pogacar: il fenomeno sloveno apre negli Emirati Arabi una stagione che avrà nelle classiche, nel Tour, nella Vuelta e nel bis mondiale i principali obiettivi. Con l’iridato al via dell’Uae Tour, sette tappe fino a domenica, si presenta anche il top della velocità (Philipsen, Merlier, Kooji e il nostro Milan), oltre a Bilbao, Rodriguez e Ciccone.

