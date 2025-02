Exploit al PalaCasali. Record del mondo indoor. Fortunato "re» della marcia

Spettacolo ad Ancona nella prima giornata dei campionati italiani assoluti indoor di atletica. Meraviglioso Francesco Fortunato. Con 17:55.65 cade dopo trent’anni il record del mondo dei 5000 di marcia indoor su pista, per merito del pugliese allenato da Riccardo Pisani, già medaglia di bronzo agli Europei di Roma nella 20 km e oro con la staffetta ai Mondiali a squadre di Antalya. Sgretolato il primato ufficiale del russo Mikhail Shchennikov (18:07.08 nel 1995) ma anche due prestazioni di altri due russi non riconosciute come record, il 18:03.83 di Sergey Shirobokov e il 18:04.76 di Vasiliy Mizinov del 2022. Frantumato anche il primato italiano di Ivano Brugnetti datato 2007 (18:08.86). "Era un sogno fare almeno il record italiano, e` pazzesco che sia venuto il record del mondo!" esulta Fortunato.

Una nuova grande promessa brilla nel panorama dell’atletica leggera italiana. Il 16enne Daniele Inzoli (compirà 17 anni ad agosto) vince la gara del salto in lungo al PalaCasali. Inzoli si impone con la misura di 7,93 ottenuta nell’unico salto valido (cinque i nulli), misura che colloca il ragazzino della Riccardi Milano al sesto posto delle liste europee U.18 di sempre. Inzoli, che si allena tra Milano e Bergamo, ma che e` seguito anche, da Castel Porziano, dal bronzo olimpico del triplo di Londra Fabrizio Donato, precede Leonardo Pini (Cremona Sportiva Arvedi, 7,67) e Riccardo Mancini (Acsi Campidoglio, 7,55).

Matteo Sioli, 19 anni, vola invece a 2,28 nell’alto, sotto gli occhi di Tamberi e Sottile tifosi d’eccezione: aggiunge tre cm al personale e sbarca realmente in una dimensione internazionale, ma è da sottolineare anche il personale di 2,26 di Manuel Lando.

Oggi, nella seconda e ultima giornata dei tricolori nell’impianto dorico, toccherà al ragazzo di casa Simone Barontini, classe 1999, che punterà di nuovo al podio negli 800 metri e alla ricerca del riscatto in una stagione finora condizionata dai postumi dell’influenza. Il via della gara del mezzofondista dorico allenato da coach Fabrizio Dubbini alle ore 16:25. Avversario principale di Barontini dovrebbe essere Francesco Pernici che ha vinto l’ultima edizione.