Extreme Euro Open. Almici, campionessa Lady. Ora nel mirino c’è il bis iridato

La bresciana Camilla Almici si dimostra sempre più regina del tiro dinamico e guarda avanti con la ferma intenzione di impreziosire ulteriormente un palmares che si sta facendo sempre più ricco. Dopo la vittoria del “Master Series“, competizione di elevata caratura che si è svolta a Napoli lo scorso 13 giugno, l’ultimo successo in ordine di tempo conquistato dall’azzurra porta la prestigiosa firma dell’Extreme Euro Open, gara internazionale che si è disputata in Repubblica Ceca. Almici, che gareggia per il Team CZ, è giunta prima nella categoria Lady, davanti alla quotata ceca Petra Nemcova e a Sissal Skaale, che è riuscita a salire sul gradino più basso del podio precedendo in un arrivo allo sprint la temibile Cyrielle Vivo. "Sono molto soddisfatta - è stata la sintesi dell’atleta di Ghedi - Si trattava di una gara lunga, impegnativa e con diverse difficoltà. Questa vittoria acquista ancora più valore se si considera che questa era una premondiale, un test di assoluta importanza in vista del Mondiale che si disputerà in Sudafrica dal prossimo 19 settembre". All’appuntamento iridato la ventisettenne tiratrice bresciana si presenterà nel ruolo di campionessa in carica, grazie al titolo conquistato a dicembre del 2022 a Pattaya (in Thailandia) sia a livello individuale che a squadre con l’Italia. Una “corona“ che Almici è decisa a difendere in Sudafrica.

"La gara in Repubblica Ceca – racconta – ha avuto un rilievo particolare perché mi ha permesso di misurarmi con le migliori atlete internazionali e di verificare la loro preparazione. In Italia si può conoscere il livello delle rivali, ma le cose cambiano quando si va all’estero, dove la preparazione e l’allenamento delle avversarie è tutto da verificare. Un test utile in chiave Mondiale. Voglio continuare a prepararmi al massimo e giocare tutte le mie carte per tentare il bis iridato".

Luca Marinoni