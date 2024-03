Fabbri rompe il ghiaccio: bronzo nel peso. Speranze Mondiali, è il momento di Furlani

Gioia azzurra con Leonardo Fabbri che regala all’Italia la prima medaglia ai mondiali di Glasgow. E’ bronzo nel getto del peso con la misura di 21.96. Poi c’è eloisa Coiro, l’ottocentista, si qualifica per la semifinale migliorando di quasi due secondi il primato personale al coperto: 1:59.76, il secondo tempo italiano di sempre. Oggi andrà a caccia della finale. Promosso in semifinale anche Catalin Tecuceanu negli 800: il leader mondiale stagionale chiude in 1:47.07, mentre il primato personale di 1:47.38 non basta a Francesco Pernici per accedere al turno successivo. Out Ayomide Folorunso nei 400 (53.15), Sveva Gerevini è ottava dopo tre prove nel pentathlon: 2694 punti. Dieci gli azzurri in gara oggi. È il momento di Mattia Furlani, in pedana per la finale diretta del lungo alle 11 italiane, le 10 in Scozia. Gareggiano in sedici, tra cui il diciannovenne azzurro leader mondiale stagionale con l’8,34 di Ancona. Il favorito n.1 resta il greco Miltiadis Tentoglou. Occhio anche ai giamaicani Tajay Gayle e Carey McLeod. Delusione per Ali nella finale dei 60 metri uomini dove si era qualificato splendidamente con 6,53, ma non ha finito per un dolore avvertito in gara, che però non sembra grave.

Tre turni in un giorno per i 60 ostacoli uomini e i 60 donne, le specialità dei primatisti italiani Lorenzo Simonelli e Zaynab Dosso. Batterie dei 60hs dalle 11.10: Simonelli è nella quinta. Primo round dei 60 metri dalle 12.20: Dosso in sesta batteria. Obiettivo, per entrambi gli azzurri, è la qualificazione per le semifinali della sera (finali in programma alle 22.30 e alle 22.45). Nella sessione della mattina anche le semifinali degli 800 dalle 13.10. C’è Eloisa Coiro che può puntare alla finale: nel turno intermedio ritrova la scozzese padrona di casa Jemma Reekie e con lei l’etiope Habitam Alemu e l’ugandese Halimah Nakaayi. Nessun tempo di recupero, bisogna arrivare tra le prime tre.

Stesso meccanismo per gli 800 maschili con Catalin Tecuceanu: in semifinale incontra lo spagnolo campione in carica Mariano Garcia. Oltre alla speranza di avere azzurri sul rettilineo, di sera la squadra italiana sarà impegnata anche nei salti e nel mezzofondo. Finale diretta dell’asta per Roberta Bruni dalle 20.05: progressione 4,40-4,55-4,65-4,75 e poi di cinque centimetri in cinque centimetri. Finale del triplo alle 20.40 con il due volte finalista mondiale all’aperto Emmanuel Ihemeje. Finali dirette anche nei 3000 metri: donne alle 21.15, in pista c’è Ludovica Cavalli, uomini alle 21.40 con l’Italia rappresentata dal recordman Pietro Arese e Federico Riva. Diretta tv dalle 11 su RaiSport, dalle 19.40 su Rai 2.