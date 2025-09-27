Falconara a Montesilvano per sbaragliare il Tikitaka

Dopo l’esordio stagionale vincente e convincente, l’Okasa Falconara è pronto per la prima trasferta stagionale. Oggi in Abruzzo, in uno dei santuari per antonomasia del futsal italiano, il Pala Roma di Montesilvano, le campionesse d’Italia sfideranno il Tikitaka Futsal Francavilla nella seconda giornata del campionato di Serie A Tesys. La squadra abruzzese, a differenza di quella marchigiana, è reduce da un’inaspettata sconfitta (con gol allo scadere) a Fiano Romano con la Women Roma. Una formazione, il Tikitaka, da ormai diverse stagioni ai vertici del futsal femminile nazionale.

Ritorna in panchina, a guidare le citizens, dopo averle guardato, domenica scorsa, dalla tribuna del PalaBadiali, a causa della squalifica che si portava dietro dalla passata stagione, mister Giulia Domenichetti: "Sicuramente, tornare al mio posto dopo la passata stagione è una bella emozione, ma ribadito più volte è un anno nuovo ed è importante non continuare a pensare a quello passato. Si riparte da zero e dobbiamo guadagnarci blasone e rispetto sul campo".

Una sfida, quella con il Tikitaka, per nulla semplice. E l’Okasa Falconara lo sa bene: "Anche il Tikitaka ha cambiato molto, a partire dal mister; ha una rosa importante con giocatrici di esperienza e qualità, non sarà facile, ma ci serve per misurarci e capire a che livello siamo e dove possiamo arrivare".

Fischio d’inizio ore 18:30. Diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.