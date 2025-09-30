Falconara più forte di tutto: "Il nostro progetto ripaga"

"Abbiamo trovato una squadra solida e rodata". Queste le parole, al termine della gara tra TikiTaka Francavilla e Okasa Falconara, del tecnico della squadra abruzzese, Gianluca Marzuoli. Un attestato di stima per le campionesse d’Italia, scese in Abruzzo determinate più che mai a non lasciare nulla di intentato sul proprio cammino.

Un 2-6, quello maturato al Pala Roma di Montesilvano, frutto di un’azione corale, di una squadra dove non esistono prime donne, ma tante donne pronte ad affiancarsi per il bene del gruppo. Due successi (su due, il primo in casa con il Verona per 5-0) che non vogliono dire nulla, il campionato è ancora lungo, ma che sottolineano quanta fame e quanto orgoglio scorra ancora nelle vene delle citizens. E chissà se un inizio così se lo aspettava il nuovo presidente dell’Okasa, Fabrizio Balzani.

"Sicuramente sappiamo di avere una squadra più che valida, anche se in parte cambiata: le nostre veterane sono rimaste e ci siamo rinforzate in modo adeguato. Giulia (mister Domenichetti) poi è una certezza, e le due vittorie consecutive non mi stupiscono. Stiamo portando avanti un progetto che va avanti da anni e ci sta ripagando con i suoi frutti. Noi coralmente siamo un bel gruppo, con Giulia che sta dando un’impronta notevole anche a livello caratteriale, quindi non mi stupisce neanche che siamo prime".

A dire la sua, anche la punta di diamante dell’Okasa, Isa Pereira, autrice, anche questa volta, di una doppietta: "Dal risultato può sembrare che è stata una partita semplice, ma non è così. Il TikiTaka è una delle squadre che punta a vincere lo scudetto, sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile, e così è stata. Siamo state molto brave a sapere soffrire nei momenti dove loro stavano meglio, ci siamo compattate bene e approfittato nei momenti giusti le opportunità che abbiamo creato. Siamo solo all’ inizio, ma sicuramente è stata una vittoria importante. Ci sono tante cose da migliorare, ma questa è la strada giusta". Sabato al Pala Badiali ore 17:30 arriva il Cagliari.

Risultati 2°g. Lazio- Woman Roma 2-5, TikiTaka-Okasa Falconara 2-6, Kick Off- Montesilvano 6-2, Audace Verona-CBM Futsal Team 0-9, Cagliari-Molfetta 4-1, Soccer Altamura-Bitonto 0-4. Classifica: CMB Futsal Team, Okasa Falconara, Bitonto, Women Roma 6, Lazio, Kick Off, Cagliari 3, Altamura 1, TikiTaka Francavilla, Montesilvano, Verona 0, Molfetta -3.

Alice Mazzarini