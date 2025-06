Falconara sportiva: 400 tifosi in arrivo a Pescara per la finale Scudetto

Due pullman già pieni, il terzo lo sarà presto e, probabilmente, addirittura entro la giornata odierna. Senza contare la lunga "carovana" di macchine private, che partirà alla volta di Pescara. La Falconara sportiva prepara l’esodo di domenica per la finale Scudetto dell’Okasa, in programma alle 21 al Pala Giovanni Paolo II. In terra d’Abruzzo, secondo le prime sommarie previsioni, potrebbero arrivare almeno 400 tifosi dalle Marche. Ma il fatto che in molti si muoveranno autonomamente e, allo stesso modo, l’incentivo dell’ingresso gratuito, potrebbe favorire in realtà una presenza ancora più massiccia di supporters del Città di Falconara. Per chi viaggerà sui due bus andati sold out in tempo zero, la trasferta sarà gratis. Due sostenitori delle Citizens, infatti, due sostenitori dal cuore d’oro, hanno deciso di accollarsene le spese. È la meraviglia del futsal femminile, che su quei gradoni del PalaBadiali ha unito intere generazioni di falconaresi, pronti a corrispondere quell’affetto e quell’amore per la squadra. A quei tifosi, la Divisione Calcio a cinque dovrebbe riservare un settore dedicato del palazzetto pescarese e, verosimilmente, la curva più capiente. Dettagli, in tal senso, dovrebbero arrivare sempre oggi. Intanto la squadra di Giulia Domenichetti, dopo un meritato e limitato break per alleggerire la tensione, è tornata al lavoro in vista dell’ultimo atto di una stagione, comunque andrà, più che strepitosa. La vittoria sul Bitonto, nella gara-3 di semifinale, ne è stato l’apice. E su questo commenta il coach delle falchette nell’immediato dopo gara, quando raggiunta al centro del campo: "Una partita incredibile – le prime parole, piene d’emozione –, trascinati da un pubblico meraviglioso che ci ha creduto con noi, soprattutto quando eravamo sotto 0-2". Domenichetti, che è stata un’eccellente calciatrice, prima di intraprendere il percorso in panchina, coccola le sue atlete: "Le ragazze sono state fantastiche". L’occasione è anche buona per iniziare a riavvolgere un po’ il nastro: "Nessuno ad inizio anno credeva che potessimo arrivare in finale Scudetto. Forse neanche noi. Ma questo traguardo è stato costruito sul lavoro, passo dopo passo, sui risultati, sulla voglia di portare a casa la vittoria anche in determinate partite in cui eravamo in svantaggio. Queste ragazze se lo meritano tutto. Quando ho capito che avremmo potuto fare qualcosa di grande? – riflette ancora Domenichetti –. Dal punto di vista del capitale umano ho capito subito che c’era qualcosa d’importante. Ma la magia si è creata vincendo". Ora l’ultimo step. Con 400 tifosi al seguito pronti alla trasferta di Pescara.

Giacomo Giampieri