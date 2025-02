Fano: a Matelica soltanto i tifosi: "Vittime di gente senza scrupoli"

Solo un manipolo di irriducibili tifosi si sono presentati ieri allo stadio Giovanni Paolo II di Matelica. Dell’Alma Juventus Fano, come previsto, neppure l’ombra. Sono arrivati a bordo di un paio di pulmini per intonare gli ultimi cori e appendere un eloquente striscione all’inferriata del cancello chiuso: "Forestieri senza scrupoli e fanesi assenti. Dopo 119 anni una sconfitta senza precedenti". Una trasferta davvero amara: "E’ il calcio moderno in mano a poteri che permettono di gestire incontrastati società sportive cariche di debiti – dice il club Panthers Fano ‘77 – regalando ai suoi ‘inermi tifosi’ continue umiliazioni sul rettangolo di gioco e fuori dal campo, fino a quella che rappresenta la massima disgrazia: la sparizione della squadra del cuore! Durante il viaggio abbiamo ricordato quanto si è dato per anni a questa maglia, oltre ogni moglie, morosa, amico, sconfitte e distanze. Siamo stati 45 minuti fuori da un cancello ad attendere un fischio che purtroppo è l’avvicinamento alla fine di 119 anni di storia, per noi comunque gloriosa! Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma sappiamo cosa abbiamo fatto, specie negli ultimi mesi perché ciò non accadesse, in continui gridi d’allarme senza lo sperato esito (via dall’Alma Juventus Fano questa gente!)". All’interno dello stadio non è entrato nessuno, c’erano solo i giocatori e lo staff del Matelica assieme alla terna arbitrale: Eletto di Macerata, Beldomenico di Jesi e Nazeraj di Fermo. Consegnata la distinta, fatto l’appello, si è atteso invano l’arrivo della compagine fanese. Poi, sfumato il primo tempo, il direttore di gara ha dato il triplice fischio di chiusura. In settimana il giudice sportivo assegnerà la vittoria per 3-0 al Matelica, con ammenda all’Alma Juventus e un punto di penalizzazione. Se Fano non si presenterà per altre due gare verrà estromesso dal torneo, con tutte le conseguenze del caso. Mauro Grespini