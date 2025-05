Farfalle, ecco la nuova allenatrice Pashalieva: “Non vedo l’ora di cominciare”

Il giorno del cambio della guardia è arrivato: il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci si è presentato a Desio e ha presentato alla nazionale seniores di ginnastica ritmica, reduce dai successi all’European Cup di Baku, la nuova allenatrice Mariela Pashalieva che prende il posto di Emanuela Maccarani, licenziata dal nuovo corso federale per l’indagine seguita alla denuncia di alcune ex azzurre.

La Pashalieva ha detto di essere “felicissima di iniziare un’avventura piena di gioia, di cose nuove e bellissime, sono impaziente di cominciare a lavorare con queste meravigliose ginnaste. Non è solo un piacere essere qui, ma un onore. Per me _ ha aggiunto l’allenatrice bulgara _ l’Italia Team è sempre stata una scuola di riferimento nella mia carriera, perché rappresenta egregiamente il movimento della ritmica internazionale”. Con Facci erano presenti a Desio anche i consiglieri Marta Pagnini e Oreste De Faveri con il numero uno del Comitato regionale FGI Lombardia Niccolò Maffeis.

L’occasione è coincisa con un compleanno, quello dell’aviere dell’Aeronautica Militare Giulia Segatori che ha compiuto 21 anni, festeggiando con le sue compagne. Martedì mattina sono previsti dei controlli tecnici che l’head coach effettuerà insieme alle tecniche azzurre Alessia Russo e Valeria Carnali. Prossimo obiettivo gli Europei in programma a Tallinn all’inizio di giugno.

Con Chiara Badii, Sofia Sicignano (Raffaello Motto), Laura Golfarelli (Eurogymnica Torino), Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori (Aeronautica Militare) c’erano anche Lorjen D’Ambrogio (Opera Roma) e Allegra Jakic (Endas Cervia) che non erano a Baku, come l’aviere Laura Paris che dopo il ritiro dall’attività agonistica annunciato da Martina Centofanti e Daniela Mogurean, è rimasta l’unica rappresentante del gruppo di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi.