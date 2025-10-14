Faroni-Santopadre, oggi la partita è in tribunale: "Le quote sono state pagate parzialmente"

Faroni-Santopadre, oggi la partita si gioca in tribunale, a Roma. È l’ex presidente biancorosso che chiama in causa l’attuale proprietario del club di Pian di Massiano per una cifra intorno ai seicentomila: importo che chiede Santopadre, perché il pagamento delle quote della società del Perugia, acquisite a settembre scorso, sarebbe solo stato parziale. Dei 2milioni di euro concordati, all’ex presidente sarebbe arrivato il pagamento di 1 milione e 400mila euro.

Che la questione stava prendendo una brutta piega lo si era capito al pagamento della seconda delle quattro quote (da cinquecentomila euro) concordate al momento del closing di tredici mesi fa. Il 29 dicembre era fissata la scadenza per la liquidazione della seconda rata (di 500.000 euro, ndr) per l’acquisto della società che lo scorso 7 settembre era passata da Santopadre a Javier Faroni.

Prima della scadenza con una nota il club di Pian di Massiano annuncia: "Si comunica che in data 27/12/2024 è stata pagata la seconda rata del prezzo di acquisizione delle azioni di Perugia Calcio SRL, attraverso le modalità previste contrattualmente al momento dell’acquisto. Ancora una volta la nuova gestione societaria dimostra il suo costante impegno nel continuare a costruire un Perugia equilibrato, solido, in costante crescita e nel rispetto dei propri obblighi. Forza Grifo!”.

Ma non passa molto tempo che arriva la replica del presidente Massimiliano Santopadre che fornisce la sua versione dei fatti. "Leggo con sconcerto il tendenzioso comunicato dell’A.C. Perugia Calcio – si legge nella nota – . Il bonifico è stato effettuato per un importo parziale, decurtato di importi che pur erano presenti nel bilancio allegato al contratto per costituirne parte integrante".

A questo faceva seguito anche la richiesta della "sostituzione (che avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre 2024, poi però arrivata) delle fideiussioni da rilasciare. A questo punto è inevitabile il contenzioso al quale speravo di non dover dare avvio".

Le parti, quindi, si troveranno oggi a discutere sul pagamento solo parziale, secondo Santopadre, delle quote societarie acquisite. Ma potrebbe non finire qui, ci sono altre questioni in ballo relative al pagamento di materiale tecnico della squadra e dello store del Perugia.

Il passaggio di consegne, invocato da buona parte della piazza, sembrava essere la fine di una gestione ormai non più gradita (anche se alla luce dell’attuale è stata scandita da tante soddisfazioni e qualche passo falso) e l’inizio di un futuro roseo. Invece la situazione attuale ha quasi dell’incredibile.