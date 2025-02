Fedrizzi: "Ce la giocheremo anche con Perugia"

La Yuasa Battery Grottazzolina si prepara in palestra ala PalaSavelli in vista di un appuntamento storico, per la prima volta in casa contro i Campioni d’Italia del Sir Perugia di Angelo Lorenzetti chiamata a difendere i due punti di vantaggio nei confronti di Trento (che deve recuperare il match di Cisterna e ha una gara in meno, ndr) a quattro gare dal termine della regular season. Obiettivo altissimo per Perugia ma obiettivo storico invece quello che vuole centrare prima possibile la Yuasa che ha quattro punti di vantaggio dall’ultima piazza di Monza e Taranto ma anche due soli punti di ritardo dai playoff. E a suonare la carica in questa fase ci pensa uno degli elementi di maggior esperienza ovvero Michele Fedrizzi, che sottolinea come l’ambiente sia sempre caldissimo e vicino alla squadra. "Contro Milano c’erano 2500 spettatori ed è incredibile pensando che Grottazzolina ha 3mila abitanti – ha raccontato a RadioSportiva - Nella mia carriera ho sempre cambiato quasi ogni anno squadra e qui a Grottazzolina invece sono al secondo anno. Mi sono trovato molto bene, i risultati aiutano certo, ma qui si sta veramente alla grande. Personalmente amo le piccole realtà dove sono tra l’altro cresciuto, qui si vive bene. Gli Skapigliati non ci hanno mai lasciati soli, non si sono tirati mai indietro e questo va sempre oltre il risultato e gli va dato merito. Anche contro Perugia saranno li a lottare con noi". Qualcuno parla di missione impossibile contro Perugia ma le risorse mostrate da Grotta sono sempre incredibili.

"Anche prima della trasferta a Trento qualche settimana in tanti davano per chiusa la nostra favola e invece ci siamo portati a casa un punto pesante. A maggior ragione in casa contro Perugia non dobbiamo avere chissà quale timore perché abbiamo il calore del nostro pubblico a trascinarci. Non vedo e non vediamo proprio l’ora di scendere in campo perché queste sono le gare più belle da giocare. In un girone di andata segnato da tanti infortuni abbiamo conquistato due soli punti in classifica, ora ci ritroviamo a quattro gare dalla fine a due soli punti dai play-off, effettivamente quasi un miracolo. Tutto può accadere quindi testa passa e pedalare". Prevendita attiva e sicuro pubblico delle grandissime occasioni domenica. Botteghino del PalaGrotta aperto anche oggi dalle 18 alle 20. Al PalaSavelli invece domani e sabato dalle 16.30 alle 19.30 mentre domenica dalle 10 fino ad inizio gara.

Robertoruiani