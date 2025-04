Fei World Cup 2024-25: Greggio e Zanella in finale di volteggio a Basilea

Arriva alla conclusione con la finale di Basilea la Fei World Cup 2024-25, quando già sono iniziate le grandi gare all’aperto. In realtà le finali di Coppa del Mondo sono tre: salto ostacoli, dressage e volteggio. L’unica che vede presenti gli azzurri è quella di volteggio, nella quale competono Rebecca Greggio e Davide Zanella (nella foto Fise), campioni del mondo in carica di pas-de-deux. La coppia si esibirà sul possente dorso del grigio Orlando Tancredi, tenuto alla longia da Claudia Petersohn come nel 2024, quando conquistarono il titolo iridato. Questa volta il "plus" del nostro team è il tecnico federale presente, ossia Lorenzo Lupacchini, a sua volta campione che vinse la finale individuale maschile nel 2022. Oggi è la volta della prova destinata agli esercizi obbligatori per i titoli individuali maschile e femminile, indi il primo dei due freestyle del Pas-de-deux. Domani, domenica, si svolgeranno i freeestyle decisivi per le classifiche finali.

Nella finale di dressage, invece, ieri il GP qualificante per il freestyle di oggi è stato vinto del binomio britannico medaglia di bronzo all’Olimpiade di Parigi, Charlotte Fry sul 14enne olandese di razza Kwpn Glamourdale (77,152% dei punti assegnabili) davanti alla plurititolata tedesca Werth su Dsp Quantaz (74,848%) e alla danese Isabel Freese su Total Hope Old (75,413%). Nella Coppa di salto, prima prova a tempo tabella C (penalità trasformate in secondi da aggiungere al tempo effettivamente impiegato) e prima zampata del francese Epaillard (Donatello d’Auge) davanti al britannico Maher (Point Break) che gareggia con un tutore al piede destro fratturato, e alla statunitense Keenan (Kik On). Oggi riposo, domani la conclusione. Come detto sopra non ci sono binomi italiani né nella World Cup di salto né in quella di dressage.