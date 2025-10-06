Femminile. Esordio choc per le rossoverdi in casa dell’Inter

TERNI – Per la Ternana Women l’espulsione di Pacioni ha reso in totale salita la sfida in casa dell’Inter (5-0 per le nerazzurre). All’esordio in Serie A, le rossoverdi avevano iniziato senza timori reverenziali, vedi sullo 0-0 la parata decisiva di Rúnarsdottir su Lazaro. "Era una partita difficile in partenza – spiega il tecnico Antonio Cincotta – diventata complessa con 63 minuti in inferiorità numerica e sotto di un gol. Lo scorso anno ci accadeva di giocare in 10, ma eravamo noi più forti e vincevamo comunque. Qui dobbiamo imparare a reggere contro squadre di questo livello. Sono scese in campo quattro ragazze che non avevano mai giocato in Serie A". Domenica prossima (ore 15) ci sarà il Napoli al "Gubbiotti" di Narni: "Vi arriveremo anche con l’esperienza della gara con l’Inter che farà crescere l’ambiente – conclude Cincotta – e siamo contenti di portare in Umbria la Serie A femminile". "Sarà un’atmosfera bellissima – commenta il difensore Marika Massimino – e aspettiamo tutti i nostri tifosi. È importante essere uniti e dimostrare a tutti di esserci".

INTER: (3-5-2): Rúnarsdottir; Schough (21’ st Robustellini), Milinkovic (21’ st Consolini), Andrés; Merlo, Santi (1’ st Tomasevic), Csiszar, Tomaselli, Bugeja (30’ st Glionna); Wullaert, Polli (8’ st Van Dijk). A disp.: Piazza, Belli, Bowen, Detruyer, Belli, Bartoli. All.: Piovani.

TERNANA (4-3-3): Ghioc; Eržen (14’ st Labate), Pacioni, Massimino, Vigliucci; Di Giammarino (1’ st Petrara) Breitner (34’ st Regazzoli), Pellegrino Cimò; Pirone, Ferraresi (40’ pt Quazzico), Làzaro (1’ st Peruzzo). A disp.: Bartalini, Ciccioli, Corrado, Pastrenge, Martins, Ripamonti. All. Cincotta. Arbitro: Dasso di Genova. Reti: 9’ pt Tomaselli, 44’ Bugeja; 6’ st Tomasevic, 13’ Wullaert, 45’ Van Dijk. Espulsa al 36’ pt Pacioni per somma di ammonizioni.