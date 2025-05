FeralpiSalò sfida il Crotone nei playoff di Serie C: inizia la corsa alla promozione

SALÒ (Brescia) La partecipazione della FeralpiSalò ai playoff di serie C comincia dal primo turno della fase nazionale e si apre con un big-match dal grande fascino. Questa sera, alle 20, la formazione gardesana giocherà infatti allo Scida per contendere al Crotone una qualificazione che mister Diana (nella foto) e i suoi non intendono lasciarsi sfuggire. Il ritorno è in programma mercoledì 14 al Turina e per passare il turno la formazione verdeblù, terza nel girone A al termine della regular season, può contare anche sul pareggio che farebbe entrare in gioco il miglior piazzamento. I calabresi possono invece fare affidamento, all’andata, sul caldo sostegno del loro numeroso pubblico: "Nelle due settimane nelle quali ci siamo fermati abbiamo cercato di lavorare bene e ho notato grande concentrazione da parte di tutti. Vogliamo dimostrare subito chi siamo e giocarci le nostre carte. Conosciamo la forza del Crotone, ma loro dovranno fare i conti con la nostra", è la presentazione di Aimo Diana, ancora alle prese con diversi ballottaggi alla vigilia. Tra i convocati c’è anche capitan Balestrero.

Probabile formazione (3-5-2): Rinaldi; Sorensen, Pasini, Rizzo; Di Marco, De Francesco, Balestrero, Di Molfetta, Cavuoti; Crespi, Santini. All. Diana.

Luca Marinoni