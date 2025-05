FeralpiSalò vince 2-1 contro Crotone ma esce dai play off di Serie C

SALÒ (Brescia) La FeralpiSalò batte 2-1 il Crotone, ma non basta per cancellare l’1-3 patito in Calabria e sono quindi i rossoblù a proseguire il loro cammino nella fase nazionale dei play off di serie C. La squadra di mister Diana lotta sino alla fine e non si arrende neppure dopo il gol di Vitale, pronto a sfruttare un duetto con Murano al 31’. Prima del riposo i gardesani tornano in partita grazie alla rete di Zennaro, che al 42’, servito da Hergheligiu, trafigge D’Alterio, Le speranze dei locali aumentano ulteriormente al 6’ della ripresa, quando sugli sviluppi di un angolo, la difesa calabrese tenta un rinvio, ma la sfera giunge a Di Molfetta, che con una splendida rovesciata trafigge D’Alterio e riapre il discorso qualificazione. La formazione verdeblù, che deve vincere con due gol di scarto, insiste in avanti e al 24’ per qualche istante assapora la gioia del 3-1, ma il Var vanifica l’azione conclusa da un beffardo autogol di D’Alterio per un fuorigioco iniziale di Santini. Una decisione che genera notevole nervosismo al “Turina”, ma non ferma la ricerca del gol-qualificazione della squadra di Diana, che spinge in avanti con volontà sino al forcing finale. Il Crotone soffre e corre qualche pericolo con Di Molfetta e Sorensen, ma tiene stretta la sconfitta di misura che vale la qualificazione, mentre alla FeralpiSalò non restano che le lodi.