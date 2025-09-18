Fere, è il giorno della presidente a Terni. Claudia Rizzo nel quartier generale rossoverde

E’ il giorno della presidente. Oggi in mattinata Claudia Rizzo sarà nella sede di via della Bardesca per conoscere i dipendenti e i collaboratori. Visiterà ovviamente il "Liberati" dove incontrerà la squadra con cui dovrebbe poi recarsi a pranzo.

La giovane numero uno della società rossoverde sarà accompagnata dall’amministratore unico Tiziana Pucci che nei giorni scorsi è già stata presente in sede e allo stadio. Con loro ci saranno il direttore generale Giuseppe Mangiarano e il direttore sportivo Carlo Mammarella (entrambi confermati come da previsioni), oltre ovviamente a Massimo Ferrero che nella nuova compagine societaria avrà un ruolo sicuramente operativo e dinamico.

Superata senza problemi la temuta scadenza federale di martedì scorso e saldati gli stipendi relativi al mese di giugno, sembra esserci l’intenzione di provvedere a breve anche al pagamento della mensilità di luglio. Sarebbe un ulteriore grande segnale a conferma della rinnovata mentalità del club, soprattutto una bella e meritata notizia per i dipendenti, i collaboratori e il gruppo-squadra che hanno stretto i denti per diversi mesi.

A livello finanziario si starebbero concordando con solerzia le modalità e i tempi per ripianare la notevole situazione debitoria maturata nelle ultime due stagioni agonistiche (sembra almeno 12 milioni).

La squadra rossoverde continua la preparazione in vista della partita di Sassari (sabato ore 15). Gli unici indisponibili sono il difensore Loiacono e l’esterno destro Kerrigan (che è comunque fuori lista). Capuano, dopo tre gare di assenza in seguito al problema muscolare rimediato a Livorno, è tornato da due giorni a lavorare in gruppo. E’ comunque ancora da valutare se al "Vanni Sanna" il capitano potrà essere in campo dall’inizio. Oggi è in programma un allenamento a porte chiuse al "Taddei" (ore 11).

Torres-Ternana sarà diretta dal "2° anno" Nicolò Dorillo di Torino (assistenti D’Ascanio e Ceci, IV ufficiale Pacella, Fvs Pilleri). Da oggi gli abbonati della scorsa stagione possono esercitare il diritto di prelazione per la partita Ternana-Pontedera (martedì prossimo, ore 18.30), presso le rivendite oppure online su VivaTicket e ai botteghini del "Liberati" (orari sul sito ufficiale del club). Le modalità per la vendita libera saranno comunicate a seguito della riunione del Gos.