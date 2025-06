Fermana: attesa per il cambio di proprietà e l'omologa del debito

Il dado è tratto dunque e ormai si contano le ore che separano la Fermana dal possibile cambio di proprietà e non solo. Il tempo degli indugi è finito visto che questa settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca che dalle parti di viale Trento ha un valore altissimo, se non vitale. Quello sull’omologa del debito per quello che riguarda l’abbattimento e la ristrutturazione. Senza di quello parlare di piano A o piano B, investitori o altro non ha alcun senso. La deadline termina esattamente nella giornata di domani, da li ogni momento è buono per avere il via libera da parte del tribunale ed immediata si attende la comunicazione da parte della società canarina magari attraverso l’avvocato Daniele Gambelli che ha curato per intero tutto l’iter e che si è sempre detto estremamente fiducioso sull’ok finale. La stessa fiducia che mostra da tempo la società ma anche tutti gli attori interessati dopo che, fino ad una decina di giorni fa, nessuna opposizione era arrivata in tribunale dagli entri preposti. E dunque via libera con l’esito positivo che farebbe accelerare ulteriormente la trattativa con il gruppo internazionale italo – maltese rappresentato a Fermo dal manager Pierfrancesco Pileri che si è detto pronto anche attraverso i suoi canali social a prendere in mano la situazione, una volta chiusa la trattativa. "Se fosse per me, starei già a lavorare in un ufficio della sede della Fermana, ma ancora e per poco, spero, ci sono alcuni dettagli da sistemare". Sono state queste le sue parole affidate ai social per puntualizzare in merito all’attuale situazione. C’era lui insieme ad altri rappresentanti del gruppo di imprenditori a visitare le strutture la scorsa settimana: dallo stadio e la sede fino alla Cops per rendersi conto della situazione. Accoglienza ottimale e anche l’opportunità per prendere in consegna ulteriori dati e incartamenti sulla situazione della Fermana.

E’ altresì chiaro che arrivato l’ok scatterà poi il passo avanti decisivo nella trattativa, al netto di quei "dettagli da sistemare" che lo stesso Pileri ha indicato chiaramente nel suo messaggio. C’è sempre da tenere in conto la chiusura complessiva della stagione 2024-2025 al prossimo 30 giugno che ci sia augura non lasci pendenze future a chi subentrerà con il 55% in maggioranza (famiglia Simoni che rimarrebbe con il 45%). In tal senso si stanno reperendo i fondi necessari per la copertura delle mensilità mancanti alla squadra e anche per la definizione dei saldi da corrispondere ai fornitori e ai privati, che non rientrano nell’omologa. Si lavora dunque alla soluzione finali con Pileri in costante contatto con gli investitori in maniera stabile e costante in questi gironi. Insomma la svolta è attesa, sperando che la fumata sia realmente e sostanzialmente bianca.

Roberto Cruciani