Fermana: incontro decisivo con Francesco Pileri per l'ingresso in maggioranza

Conto alla rovescia partito in casa Fermana per il primo incontro ufficiale con il rappresentante della cordata interessata all’ingresso in maggioranza. Parliamo di Francesco Pileri che nella giornata di domani sarà proprio a Fermo per un incontro definito dalle parti "propedeutico" alla chiusura della trattativa. Ci sarà modo di preparare la situazione in vista dell’incontro ufficiale con gli imprenditori che invece si paleseranno nelle Marche tra il 19 e il 22 maggio, "rispettando" quella dead line che la Fermana si è data, confermata dallo stesso Pileri, del 25 maggio per la chiusura definitiva dell’accordo. Meno di 15 giorni per disegnare e definite il futuro del club, con i tifosi che attendono di sapere come si evolverà la situazione. Emerge ottimismo concreto dalle fila della Fermana e proprio nella giornata di venerdì i massimi dirigenti, e non solo, erano presenti all’evento organizzato presso l’ex mercato coperto come ospiti. C’erano Gianfilippo Simoni, l’avvocato Daniele Gambelli, il direttore generale (e prossimo ds) Federico Ruggeri. Normale chiedere informazioni in merito ai due aspetti che interessano il popolo gialloblù: la situazione relativa all’omologa e informazioni in merito ai nuovi, sembra prossimi, ingressi societari. In merito all’omologa la fiducia è altissima e prima della metà di giugno ci sarà l’ok definitivo, in quanto c’è da attendere il passaggio di 60 giorni (deposito avvenuto l’11 aprile) entro i quali è possibile per i creditori impugnare la sentenza. Una semplice formalità per poi iniziare i relativi pagamenti, quella una tantum entro i due mesi successi mentre per la rateizzazione il discorso si spalmerà in dieci anni per un totale di 75mila euro all’anno con la messa a garanzia, per tale somma, da parte del comune del contributo annuo per la gestione del Recchioni. Sui nomi degli imprenditori bocche cucite, si conosceranno di persona intorno al venti maggio a Fermo: per ora rapporti e interlocuzioni solo con Pileri, rappresentante del gruppo con interessi a Malta. Le conferme sono quelle di un gruppo molto solido che avrebbe interessi ulteriori in loco, nel fermano, una volta arrivati. Sempre al convegno erano presenti anche Donatello Recchi dell’Afc Fermo e il vicepresidente della Fermana Samuele Isidori. Per quanto riguarda il settore giovanile sul piatto non ci sono altre soluzioni: si va avanti con il rapporto iniziato quest’anno, ha confermato lo stesso Ruggeri. Continuità da quel punto di vista, valutando insieme anche la programmazione.

Roberto Cruciani