Fernandez-Bez, colpi dell’altro mondo. L’Aprilia mette all’angolo la Ducati

di Riccardo GalliL’intrusa, questa volta, è la Ducati. Quella del bravissimo Di Giannantonio. Intrusa, perché il Gp dell’Australia è stato un trionfo Aprilia. Vittoria, la prima in MotoGp, per Raul Fernandez, con la Rs-Gp 2025 del team satellite Trackhouse e terzo posto da sballo per Marco Bezzecchi con lo moto ufficiale, capace di salire sul podio nonostante i due giri di penalità scontati per l’incidente con Marquez in Indonesia.

Festa Aprilia con tanto di storia riscritta con orgoglio: il successo di Fernandez vale infatti la vittoria numero 300 della casa di Noale nel Motomondiale (in tutte le categorie) e con il terzo posto di ieri, Bezzecchi scala la terza posizione nella classifica del Mondiale, alle spalle dei fratelli Marquez, sorpassando Bagnaia che ha vissuto l’ennesimo incubo.

"Sono felicissimo – sorride Bez – e forse è andata meglio di quanto mi aspettassi. I due giri da scontare li ho fatti molto bene, è vero, gli avversari andavano forte e tenerli nel mirino non era facile, invece...". Invece, Bezzecchi c’è riuscito mettendo in fila una serie di sorpassi da record.

"Il feeling – continua a chiude il pilota Aprilia –, con la moto è sempre più buono e di questo devo e voglio ringraziare i ragazzi del team".

Una battuta anche per Fernandez che mette in bacheca la prima coppa della MotoGp. Mai neppure un podio prima della vittoria di ieri. "E’ tutto bello, molto bello", grida. "Ho cercato di gestire subito la gara dopo essere partito bene. La prima vittoria in MotoGp? Fantastica".

Come fantastico è stato il secondo posto di uno dei ragazzi di Valentino, Fabio Di Giannantonio. Ha corso con la febbre rincorrendo dalla scomodissima posizione numero 10 in griglia. Ha realizzato una raffica di sorpassi che – in qualche modo – potevano ricordare le prestazioni proprio di Rossi a Phillip Island. "E comunque – spiega – è stato decisivo l’essere partito bene. Aver mirato e centrato il corridoio giusto e iniziato una rimonta che mi ha dato tantissima soddisfazione".

"Se potevo e ho pensato di vincere? – domanda Diggia –. Obiettivamente quando parti dalla decima posizione è troppo pensare di vincere. Diciamo che il secondo posto è stato tantissimo".

Bagnaia? Male e caduta nel finale sono il sigillo sull’ennesimo weekend da dimenticare. "Non riesco a spingere – dice Pecco – è tutto, come ho detto più volte, inspiegabile".

L’analisi di Bagnaia rimane un punto interrogativo enorme. "Ma sinceramente – chiude – posso solo dire che si sta avvicinando la fine di una stagione che è stata complicatissima. Vediamo, vedremo. Io continuo ad andare in pista e dare il massimo. Ma evidentemente non basta".