Ferrari e Bmw in lotta serrata nelle prove libere di Imola per il Wec

dall’inviato

IMOLA

Ferrari e Bmw appaiate al millesimo. Il venerdì di prove libere per le Hypercar a Imola ha profumato di storia e futuro. Qui la passione è antica, invincibile. Una folla di tifosi, in larga parte di rosso vestita ma non solo, si è affollata dalla mattina all’Autodromo sul Santerno. E la pioggia non ha fatto altro che aumentare il pathos di un appuntamento, quello del Wec, che rilancia alla grande l’idea di festa del motorismo.

Le Rosse sono chiamate a un compito non semplice domani nella 6 Ore (start ore 13, diretta Sky). In Qatar, tappa d’esordio, è arrivata una tripletta da applausi. E non sarà facile ripetersi nell’evento di casa, su una pista iconica che presuppone settaggi ben diversi rispetto a quelli adottati sul circuito nel deserto.

Antonio Giovinazzi ha comunque staccato il miglior tempo, 1’31“040, nelle prove del pomeriggio con la pista più asciutta, con la sua 499P numero 51 che condivide con Alessandro Pier Guidi e James Calado. E lo stesso crono ha stampato Vanthoor su Bmw. L’antipasto di una battaglia che sarà serrata nella Hyerpole di oggi, alle 15.10. Terza l’Alpine di Mick Schumacher a meno di tre decimi, quarta l’altra Ferrari, la 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Più indietro la terza vettura del Cavallino, la gialla numero 83 targata Af Corse che con Robert Kubica al volante aveva firmato il giro più veloce al mattino.

"Siamo migliorati, il benchmark è stata Toyota e credo siamo tutti molto vicini – avverte Pier Guidi, trionfatore a Le Mans 2023 non nascondendo però una certa fiducia –. Cercheremo di dare una gioia ai nostri tifosi, qui è complicata la frenata e già le qualifiche saranno fondamentali".

"Alla fine siamo riusciti a capire tutto quello che ci serviva con la nuova mescola, è stata una giornata positiva – dichiara Fuoco –. Credo che la sfida sarà con Bmw e Cadillac, Porsche e Toyota forse sono un po’ più indietro". "Questa pista è old school e non perdona nulla – dice Molina –. Personalmente i miei punti preferiti sono e Acque Minerali e la Variante Alta".

Lotta serrata anche nella Lmgt3. Valentino Rossi cerca con la sua Bmw M4 GT3 del Team Wrt il primo acuto di stagione insieme a Al Harthy e Van der Linde. Nelle prime libere è arrivato il terzo tempo. "Spero che non piova, sarebbe più dura", dice il Dottore, che qui centrò il primo podio di categoria. Decine di persone lo aspettano fuori dal box, per un autografo. Vale garantisce sempre lo show e conferma di trattare per un rinnovo con Bmw. Intanto, rispunta il sole e la ruota panoramica nella fan zone riprende a girare.