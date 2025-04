Ferrari, Hamilton e Leclerc in tuta biancoblu al Gp di Miami

Miami, 30 aprile – Lewis Hamilton e Charles Leclerc in tuta biancoblu, con pochissimi tracce di rosso. Si presentano così a Miami, con un kit dalla colorazione insolita, i piloti di una Ferrari che in Florida domenica cerca di consolidare i progressi visti a Gedda. In Arabia, Charles Leclerc ha infatti raccolto il primo podio stagionale per la Scuderia di Maranello, se si eccettua la Sprint vinta dall’inglese in Cina. La novità cromatica ha una ragione commerciale, l’anno di rapporto tra il Cavallino e lo sponsor Hp. Contribuirà certamente a concentrare ancora di più l’attenzione su un team molto atteso, ma che ha sicuramente reso meno di quanto ci si aspettasse sin qui. Charles, con 47 punti, è quinto e più che doppiato nel punteggio dal leader Oscar Piastri, primo con la McLaren a quota 99. E va peggio per l’inglese sette volte iridato, ora settimo a 31 punti. La nuova colorazione portata da Ferrari per l’appuntamento nel ‘Sunshine State’ dovrebbe riguardare in parte anche le monoposto. Nel Gp dello scorso anno, l’azzurro aveva sostituito il rosso sull’Halo’, sul cofano e sulle appendici aerodinamiche. L’anno scorso vinse il Gp in Florida Lando Norris su McLaren davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Leclerc. La Sprint aveva visto prevalere Verstappen su Leclerc e Perez.