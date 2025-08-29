Ferrari, ripartenza per due. Hamilton cerca la svolta

di Leo TurriniIn attesa di capire l’evoluzione del duello Piastri-Norris, l’Olanda riaccende i motori della F1 offrendo ai ferraristi l’occasione di chiarirsi le idee su Lewis Hamilton.

In breve. A che punto è, il Baronetto, nel suo viaggio interiore alla ricerca di certezze perdute? Ci crede ancora? O è già mentalmente proiettato su un nebuloso 2026? Oppure…

I numeri. Nelle prime cinque gare della stagione, in qualifica il sette volte campione del mondo era stato mediamente più lento di Leclerc di 0.327 millesimi, un po’ più di tre decimi. Troppi. Poi nelle tappe successive il distacco si era ridotto a 0.051. Ma giusto prima della sosta estiva Hamilton e’ precipitato in un buco nero. In Belgio e in Ungheria nemmeno è entrato in top ten.

Cosa accadrà a Zandvoort?

La pista. Il tracciato è molto suggestivo. Ci sono due curve sopraelevate: la Hugenholtzbocht e la Arie Luyendykbocht con un’inclinazione rispettivamente di 19° e 18° . Poi c’è la mitica Tarzanbocht secco tornante a destra in fondo al rettilineo principale.

In gara saranno poche le chances di sorpasso. Dunque a Hamilton (anche a Leclerc, ovviamente) serve una prestazione convincente sin dalla caccia alla pole.

Vasseur. Lo dice il capo del reparto corse, il riconfermato Fred Vasseur: "Torniamo in pista dopo la pausa estiva, che ha permesso alla squadra e ai piloti di ricaricare le batterie, pronti ad affrontare una fase finale di stagione molto intensa. In Olanda vogliamo mantenere il trend positivo costruito nelle ultime gare, nelle quali abbiamo compiuto dei progressi. Charles e Lewis sono pronti e la squadra è concentrata al massimo, determinata a metterli nelle migliori condizioni per ottenere buoni risultati già nelle qualifiche, che a Zandvoort sono particolarmente importanti, visto quanto è difficile sorpassare qui".

Tradotto. Nella F1 contemporanea, le differenze di prestazione tra macchina e macchina si sono molto ristrette. I margini sono minimi. Se Hamilton becca stabilmente un decimo e più da Carletto, rischia di ritrovarsi intruppato a centro gruppo.

Per questo Zandvoort e poi Monza, diversissime tra loro, certificheranno una realtà destinata ad avere conseguenze sul futuro a medio termine.

Anche perché, come già mi è capitato di affermare, con dieci Gran Premi ancora da disputare non è che la Ferrari possa chiamarsi fuori. I titoli sono andati, la stagione fin qui è un flop clamoroso ma urge dare segnali di vitalità. Ne ha bisogno la Scuderia. E ne ha bisogno soprattutto Lewis Hamilton.

In tv. Oggi alle 12,30 e alle 16 le due prove libere del Gran Premio d’Olanda. Diretta Sky.