FESA CUP. Silvestri conquista il podio a Slingia tra gli juniores brilla Daniel Pedranzini

La tre giorni di Fesa Cup disputata a Slingia ha regalato un podio a Veronica Silvestri: la 22enne livignasca delle Fiamme Gialle si è classificata al terzo posto nella 10 km in tecnica libera vinta dall’andorrana Del Rio sulla francese Pierrel, mentre la bergamasca Martina Bellini è giunta settima nella 10 km in tecnica classica. Nella categoria juniores brilla il valtellinese Daniel Pedranzini, terzo posto sia nella 10 km in tecnica libera che in classica maschile. Silvio De Sanctis