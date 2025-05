Final Four Champions League Volley Femminile: Tre Italiane in Corsa per il Titolo

È arrivato il weekend della Final Four di Champions League di volley femminile: tre le italiane in corsa per il titolo di campionesse d’Europa, le detentrici della A. Carraro Prosecco DOC Conegliano, la Numia Vero Volley Milano e la Savino del Bene Scandicci. Ad aprire le danze all’Ülker Sports Arena di Istanbul alle 15 (ora italiana) toccherà proprio alle fresche trionfatrici della finale scudetto, decise a completare un Grande Slam storico e a loro mai riuscito, dopo aver già conquistato (oltre al tricolore) la Supercoppa, il Mondiale per Club e la Coppa Italia. Tanto per cambiare sulla loro strada troveranno in un derby tutto italiano proprio Paola Egonu e compagne, reduci da tre sconfitte nella serie che ha assegnato il titolo in serie A1 che hanno portato il bilancio complessivo a 15-0 negli ultimi altrettanti scontri diretti. La squadra del Consorzio, in gara secca e in campo neutro, è decisa però a spezzare questa striscia negativa, osando di più in un incontro in cui comunque non ha nulla da perdere. I favori sono tutti per le pantere di coach Daniele Santarelli che alla vigilia ha tenuto alta la concentrazione: "Dal nostro punto di vista è un privilegio esserci, sappiamo di avere tanta pressione addosso, abbiamo giocato diverse volte e conosciamo il valore degli avversari. Milano è molto forte, dovremo esprimere il gioco migliore, quello che abbiamo ottenuto finora non vale nulla ora. Conterà quello che accadrà da oggi, è normale che dopo questa annata riceviamo tutta questa attenzione adesso". Dall’altra parte Stefano Lavarini ha avuto dieci giorni di lavoro per cercare di inventarsi qualcosa per far saltare il banco: "Siamo ben consapevoli della difficoltà di questa semifinale, conosciamo bene l’avversario e siamo preparati a dare il meglio". Gli ha fatto eco capitan Alessia Orro, che sogna di lasciare Milano e l’Italia (l’anno prossimo giocherà proprio a Istanbul con la maglia del Fenerbahce) conquistando un massimo titolo europeo mai arrivato all’ombra della Madonnina: "Ancora una volta, dall’altra parte della rete ci sarà Conegliano, una squadra che conosciamo bene e con cui abbiamo condiviso tante sfide, sia in passato che nel corso di quest’anno. Daremo il massimo per offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative di tutti i presenti "La seconda semifinale alle 18 vedrà invece impegnate le padrone di casa del VakifBank (reduci dal trionfo nel campionato locale) contro Scandicci. Coach Marco Gaspari spera prima di tutto di raggiungere un’altra finale di Champions League, dopo quella persa ad Antalya lo scorso anno da allenatore di Milano: "Conosciamo bene Conegliano e Milano, ma sfidare il Vakifbank, una squadra che ha trionfato in questa competizione sei volte dal 2011, rende tutto ancora più speciale. Siamo pronti per una gara unica in una splendida arena". In finale potrebbe esserci un derby nel derby tra la Egonu e l’opposto toscano Ekaterina Antropova. Le due corrono anche per un posto da titolare nel sestetto azzurro di Velasco.