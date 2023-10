Finale mondiale alle 21 su Sky e Raisport. Sudafrica e Nuova Zelanda, due regine per un solo trono

Stasera alle 21 a Parigi si gioca (Skysport Arena e Raisport) la finalissima della 10ª Coppa del Mondo di rugby. Uno scontro fra le due squadra più ammirate ed amate, Springboks e All Blacks, Sudafrica e Nuova Zelanda. Biglietto da visita: tre Coppe del Mondo a testa, prima e seconda rispettivamente nel ranking mondiale e, in più, un ruolo importante nella vita sociale dei loro Paesi. Una della due squadre tornerà in patria per ricevere festeggiamenti stellari, l’altra dovrà rassegnarsi a rosicare in purgatorio per 4 anni.

Alla finale sono arrivate perdendo una partita a testa nelle qualificazioni, per poi risorgere nelle fasi ad eliminazione diretta. I Tutti Neri hanno fatto fuori prima i temibili irlandesi poi i Pumas argentini, gli Springboks si sono imposti alle imbattute, sino a quel momento, Francia e Inghilterra. Il Sudafrica ha vinto sempre sul filo di lana, soffrendo, per questo viene dato leggermente sfavorito nella corsa al titolo. Va però detto che possiede grande determinazione e un gioco difficile da controbattere. Gli All Blacks si presentano sostanzialmente nella formazione tipo, quella dal gioco senza un attimo di respiro (per gli avversari), i Sudafricani puntano allo stesso obiettivo, ma attraverso una pressione esasperante sulla linea di conquista della palla. Del resto è il loro marchio di fabbricata al punto che l’allenatore Nienaber ha deciso di portare in panchina ben 8 avanti e 1 solo trequarti: il tuttofare Willie Le Roux.