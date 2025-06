Finale scudetto: Virtus Bologna contro Germani Brescia, il debutto di Ivanovic e Poeta

Scatta la finale scudetto che, per certi versi, potrebbe essere il gran ballo dei debuttanti. Si comincia alle 20,30 dalla Segafredo Arena di Bologna (bis tra due giorni, da martedì la serie in Lombardia) per l’inedito confronto, a livello di scudetto, tra Virtus Bologna e Germani Brescia.

Vero che la Virtus è alla quinta finale consecutiva. Ma in questo contesto c’è un debuttante, Dusko Ivanovic, per la prima volta in Italia dopo una lunga carriera che l’ha visto brillare in Svizzera e, soprattutto, Spagna.

Debuttante, come capo allenatore, è anche Peppe Poeta, che da assistente di Ettore Messina, però, ha vinto lo scudetto un anno fa, battendo proprio la Virtus.

Virtus che non recupera Polonara, ma nei dodici ritrova Will Clyburn. E sfida a distanza tra Toko Shengelia (nella foto), l’eroe bianconero dai quarti contro Venezia e Miro Bilan, che fino all’ultimo hanno duellato per il titolo di mvp del campionato. Ha vinto il centrone, ma Toko pensa soprattutto alla squadra. Virtus che nei playoff ha già giocato 9 partite, Brescia che è ferma a 7, pare più fresca e leggera.

Ma in una finale può succedere di tutto. Intanto stasera si va verso il tutto esaurito. Arbitrano Attard, Bartoli e Grigioni. Dirette assicurate su Eurosport 2, Dmax, Nove e Dazn.