Finale Serie A Oro a Brescia: dodici squadre si sfidano per il tricolore

La grande atletica torna in scena a Brescia. Allo stadio Gabre Gabric, oggi dalle 15.15 e domani dalle 9, va in scena la finale di Serie A Oro dei Campionati di Società Assoluti. A competere e sfidarsi per cucirsi addosso il tricolore ci saranno dodici squadre sia al maschile che al femminile. Tra le quote rosa, presenti tre società lombarde: l’Atletica Brescia 1950 organizzatrice e detentrice, dal 2019, dei Societari di Serie A Oro, il CUS Pro Patria Milano e la Bracco Atletica. Le padrone di casa si affideranno all’esperienza di Alice Mangione e di Gloria Hooper, attesa sui 100, 200 e nella 4x100. Poi, occhi puntati sul CUS del Presidente Castelli che può vantare, tra le proprie fila, la nuova stella dell’atletica, Kelly Ann Doualla Edimo e la campionessa U20 nei 200 metri Elisa Valensin. La Doualla scenderà in pista nei 100 metri, salto in lungo e staffetta, mentre la velocista, oltre i 200, farà i 100 ostacoli. Non è da meno la squadra schierata dalla Bracco che può contare sul ritorno in pedana della primatista italiana del triplo U20, Erika Saraceni. "Voglio complimentarmi con tutte le società qualificate - ha detto il Presidente FIDAL Stefano Mei - perché senza il loro impegno quotidiano sul territorio sarebbe impossibile scoprire talenti, coltivarli e portarli ai successi internazionali con la maglia azzurra della Nazionale". Giuliana Lorenzo