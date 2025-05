Finali Scudetto di Pallanuoto: AN Brescia sfida Pro Recco a Mompiano

Tornano le Finali Scudetto a Brescia. L’appuntamento è per oggi alle 20 alla Piscina di Mompiano, teatro della prima sfida tra AN Brescia e Pro Recco. Si apre così la serie tricolore della A1 maschile di pallanuoto, la quattordicesima tra queste due formazioni, che si contenderanno il titolo numero 106. Il clima è quello delle grandi occasioni, con la vasca bresciana già sold out.

"Quando si gioca contro di loro non è solo una partita, ma una vera e propria guerra – ha detto alla vigilia il capitano dell’AN, Jacopo Alesiani –. Dovremo pensare a eseguire al meglio il nostro gioco. Il fattore campo? È importante, ma in partite così contano lo stress e l’equilibrio mentale".

La squadra di Sandro Bovo arriva dalla vittoria in Gara 3 contro la sorprendente Trieste, mentre Recco ha superato Savona con un secco 2-0. "Sappiamo che affrontiamo la squadra col miglior roster e il budget più alto – ha commentato Bovo –, ma stiamo bene, stiamo giocando ottime gare. Siamo partiti per crescere e oggi sappiamo di poter mettere in difficoltà chiunque".

Recco ha già vinto la Coppa Italia e ha nel mirino anche l’EuroCup, ma Brescia in stagione ha dimostrato di potersela giocare: pareggio alla Sciorba, vittoria casalinga all’ultima giornata. Ora, la parola passa alla vasca.

Alessandro Luigi Maggi