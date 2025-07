Fino al 23 luglio. Hero Battle Cup e Skate tricolore. Freestyle a Milano con 800 ’funamboli’

Milano è capitale pure del pattinaggio inline freestyle. Fino al 7 luglio andranno infatti in scena le qualificazioni della Hero Battle Cup 2025, in Piazza Duca d’Aosta. Poi, dal 9 al 12 luglio, sono in programma le finali internazionali, tappa italiana di Coppa del Mondo, e dal 13 al 23 i Campionati “Skate Italia“. L’evento è uno degli appuntamenti più attesi del pattinaggio inline e torna nel capoluogo lombardo dopo l’esperienza dell’anno scorso, per la 17esima edizione. La manifestazione è riconosciuta dalla Federazione Olimpica Internazionale World Skate, sostenuta da Skate Italia – Federazione italiana sport rotellistici e rientra negli eventi da 3 stelle, il massimo nel ranking mondiale. A Milano, quindi, competeranno i principali sportivi della scena culturale urbana. "Quest’anno – ha detto Alessandro Cola, presidente Asd Conero Roller e organizzatore – portiamo a Milano il meglio del pattinaggio mondiale e italiano: 5 campioni del mondo, 11 leader del ranking internazionale. Saranno 20 giorni di sport, spettacolo e passione, con eventi trasmessi per la prima volta in diretta sulle principali tv nazionali. Milano conferma il suo ruolo di capitale dello sport e dell’innovazione, pronta ad accogliere migliaia di giovani e appassionati in un grande evento internazionale che unisce energia, cultura e socialità". Sono previsti circa 800 atleti provenienti da 25 nazioni.

Giuliana Lorenzo