FIORETTO A ISTANBUL. Avola e Lombardi sono di bronzo

Inizia con due medaglie di bronzo la Coppa del Mondo di fioretto maschile, a Istanbul: le hanno vinte Giorgio Avola e Giulio Lombardi, due storie agli antipodi. Perché per il siciliano, 34 anni, si tratta della 17ª volta sul podio, mentre per il giovane toscano è la prima medaglia a 21 anni. Nella squadra azzurra del ct Cerioni mancava il campione del mondo Tommaso Marini, in recupero dall’infortunio alla spalla, fuori dal podio Alessio Foconi (10°), Filippo Macchi (33°) e Daniele Garozzo (34°).

Lombardi ha battuto Garozzo, l’ucraino Yunes, Foconi e il giapponese Nagano, prima di perdere in semifinale contro l’oro olimpico Ka Long Cheung di Hong Kong (15-8). Avola ha sconfitto 15-13 Gassner, 15-12 Choupenitch, 15-11 Siess, 15-7 Baba prima di perdere contro Massialas (15-8), poi oro.

Bronzo anche per lo sciabolatore Pietro Torre ad Algeri.