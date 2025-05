Fioretto di gloria a Shanghai, cinque medaglie per gli azzurri

L’Italia del fioretto conquista cinque medaglie in due gare nel Grand Prix di Shanghai, l’ultima tappa del circuito iridato di specialità prima degli Europei di Genova che si disputeranno dal 13 al 19 giugno 2025. La manifestazione si è colorata d’azzurro con l’oro di Martina Favaretto, l’argento di Tommaso Marini e tre bronzi griffati da Arianna Errigo, Martina Batini e Giulio Lombardi.

Nella gara femminile si registra il secondo successo consecutivo, il terzo nel 2025 e l’ottavo in carriera, per Martina Favaretto che supera tutte le sue avversarie con una prova da numero 1 del mondo. Nella stessa gara bronzo per Arianna Errigo (62esimo podio in carriera tra Coppa del Mondo e Grand Prix) e Martina Batini (17esima medaglia per lei) in una gara che ha visto ben cinque azzurre nelle prime otto della classifica con Anna Cristino e Alice Volpi che hanno chiuso la loro prova rispettivamente in quinta e in sesta posizione. Per Cristino una conferma ai vertici e per la campionessa mondiale Volpi un crescendo importante di risultati dopo la pausa post olimpica.

Nella prova maschile di fioretto Tommaso Marini è stato battuto da Choi con il risultato di 15-12 dopo aver battuto in semifinale il due volte campione olimpico Cheung. È il 12° podio in carriera per Marini, il terzo nel 2025, mentre conquista il secondo bronzo in carriera tra i senior Giulio Lombardi. Il ventiduenne livornese è stato sconfitto in semifinale dall’atleta di Hong Kong, Choi, con un 15-9 che ne ha decretato il terzo posto finale.

Così gli altri fiorettisti azzurri in gara oggi: 13esimo Davide Filippi, 18esimo Filippo Macchi, 19esimo Guillaume Bianchi, 31esimo Damiano Di Veroli, 33esimo Alessio Foconi, 52esimo Giuseppe Franzoni e 53esimo Damiano Rosatelli.

Archiviata la straordinaria tappa di Shanghai, ora il fioretto azzurro del ct Simone Vanni mette nel mirino i Campionati Europei, anche se prima della kermesse continentale si disputeranno i campionati italiani di Piacenza dal 5 al 10 giugno.