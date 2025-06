Fioretto femminile azzurro campione d'Europa, sciabola maschile argento a Genova

A volerlo leggere bene è un messaggio che vale per tutti: laddove sbagliano (raramente) i singoli, l’Italia sa vincere quando mette in campo la squadra. Il fioretto femminile azzurro è campione d’Europa, la sciabola maschile torna sul podio ed è d’argento.

A brillare su tutte le rivali a Genova è il gruppo di veterane e nuove leve; Martina Batini, unica a salire sul podio nell’individuale, Anna Cristino, l’eterna Arianna Errigo e Alice Volpi hanno vinto dopo una finale di rara bellezza la medaglia d’oro, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno centrato l’argento del rilancio.

La squadra del fioretto del ct Simone Vanni era la favorita, perché ormai da decenni l’Italia è il Dream team a livello mondiale, figuriamoci europeo. Eppure l’oro è stato sudatissimo: nei quarti la Germania si è arresa solo 45-42, in semifinale travolta la Spagna (45-29), in finale è servita una prova epica perché dopo essere state avanti 31-19 le azzurre hanno subito l’aggancio sul 35 pari, con la Errigo a piegare la Ranvier al minuto supplementare per il 38-37 finale.

I ragazzi di Andrea Terenzio partivano con la testa di serie numero tre e hanno battuto la Germania (45-38) nei quarti, hanno sorpreso la Francia in semifinale 45-42 e poi in finale sono stati bastonati dall’Ungheria 45-35. "È positivo essere tornati sul podio dopo un po’, la sconfitta con l’Ungheria è stata severa, ma hanno dimostrato di essere superiori a noi in questo momento", ha detto Luca Curatoli.

Straripante di gioia Arianna Errigo: "Sono felicissima per noi perché ce lo meritavamo. Il segreto? Abbiamo dei maestri bravissimi e una mentalità vincente". Quella che ha portato alla grande rimonta: "È stato più divertente", ha detto Alice Volpi, mentre l’esordiente Anna Cristino ammettava: "un’emozione bellissima, sono quasi svenuta".

L’unica che torna a casa con due medaglie è Martina Batini: "Non potevo chiedere di meglio, due medaglie non me le sarei immaginate".

d. r.