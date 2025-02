Fiorini si beve Valpolicella. Martino: "Voglio di più"

La Fiorini Pesaro Rugby, serie A, vince e convince con Valpolicella: 34-10 e guadagna 5 punti salendo al quarto posto, scavalcando proprio il Valpolicella. "Abbiamo rispettato il piano di gioco, in preparazione abbiamo impostato la partita su quello che si è visto in campo: il possesso del pallone, attaccare con alta velocità e molta intensità, fare una partita sull‘aspetto fisico – dice il coach Marcelo Martino –. Dobbiamo crescere ed evitare in certi sbagli, abbiamo concesso due falli costati una meta, ma sia in attacco che in difesa, abbiamo fatto una delle migliori partite".

Dove migliorare: "In alcuni frangenti non abbiamo concretizzato, siamo stati molto nei loro 22 senza riuscire a concludere, non abbiamo preso una touche. Dobbiamo lavorare sui dettagli in quelle situazioni. Facciamo bene tutto il lavoro sporco, più grosso, per arrivare in quella posizione, dobbiamo essere più cinici e concludere". Bene anche i giovani: "Abbiamo dato spazio a due ragazzi dell‘Under 18 e due ragazzi che stavano giocando con la cadetta, questo vuol dire tanto, dimostra che stiamo lavorando bene sui giovani, che stanno crescendo e trovano spazio anche in Serie A". Ora una settimana di pausa: "Daremo ai giocatori un po’ di riposo. In questa fase di campionato avremo molta pressione, ogni partita può essere un gradino in più in classifica, quindi voglio che si rilassino e tornino in campo carichi".

b. t.