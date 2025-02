Fischietto e giudice. La sfida di Chiavari a Sacchi di Macerata. Due out nell’Entella

Sarà Gabriele Sacchi di Macerata a dirigere la sfida tra Virtus Entella e Perugia, in programma domenica 23 febbraio alle ore 17:30 al Comunale di Chiavari, e valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie C girone B. Ad assisterlo ci saranno Luca Landoni di Trento e Daniel Cadirola di Milano. Quarto ufficiale Simone Gauzolino di Torino. Per Sacchi sarà la prima volta sia con il Perugia che con la Virtus Entella. Intanto il giudice sportivo ha diramato il comunicato relativo all’ottava giornata di ritorno. Per il Perugia nessun problema disciplinare in vista della sfida di Chiavari, anche se Amoran salterà il match perché sconta la seconda giornata di squalifica. Da segnalare però l’ingresso in regime di diffida di Giraudo, che contro la Lucchese si è beccato il quarto giallo della sua stagione. La Virtus Entella invece dovrà fare a meno dell’ex Di Noia e di Boccadamo. che non saranno a disposizione di Gallo per la sfida al Grifo.