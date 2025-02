Fischietto. Sarà Di Loreto di Terni l’arbitro del match

Sarà l’arbitro Marco Di Loreto (omonimo dell’ex giocatore del Perugia) di Terni a dirigere Perugia-Vis Pesaro, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato Serie C NOW in programma venerdì alle 20,30 allo stadio “Curi“. A coadiuvarlo gli assistenti Diego Spatrisano di Cesena e Filippo Pignatelli di Viareggio. Quarto ufficiale sarà Alessandro Papagno di Roma 2.

Di Loreto, 29 anni, è alla prima direzione con entrambe le squadre. Quest’anno 9 presenze in Serie C e 1 in Coppa Italia Serie C e 5 gare fra Primavera 1 e 2.