Fivizzanese: Nuovi Obiettivi e Strategie per la Prima Categoria

La festa per le vie della città è ancora viva, ma il lavoro della neopromossa Fivizzanese è già iniziato e l’agenda del presidente Piero Fiori è piena di impegni che la promozione in Prima categoria porta in dote. Perché il salto di categoria alza l’asticella della qualità, disegnando nuovi obiettivi. Che non vuol dire obbligo di vincere un altro campionato. Ma piuttosto di costruire un ciclo, stabilizzando il risultato acquisito e puntellando i punti di debolezza che la vittoria nasconde, ma che l’umiltà dell’uomo mercato Filippo Tornaboni dovrà saper intravedere oltre la nebbia dei festeggiamenti.

La vittoria in campionato poggia sull’esigenza di confermare quello che viene definito zoccolo duro, al tempo stesso assicurarsi quattro-cinque profili ideali per il palco della Prima Categoria e puntando su giovani come Clementi, Tonelli, Cardellini, Lombardo, Ceragioli, ma poggia anche e soprattutto sulle capacità di Davide Duchi di integrare queste risorse, valorizzandole in tempi brevi. In queste ore la Medicea attraverso il suo operatore Tornaboni è già al lavoro per scritturare per la prossima stagione un portiere, un difensore, un centrocampista e due attaccanti.

Una prima voce, incontrollata ancora una volta, mette al centro delle attenzioni Giuseppe Bertucelli, ma l’obiettivo albiceleste si focalizzerebbe su Luca Micheli. La voce va oltre: si tratterebbe di un accordo con l’obbligo di tenere bocche cucite per non turbare gli equilibri sottili del mercato. Fin qui non ci sono riscontri, anche se gli interessati si sono chiusi in uno strano mutismo. Però, è vero che la Fivizzanese ha sempre seguito Micheli, l’estate scorsa, fu Filippo Tornaboni in persona a telefonare all’attaccante pontremolese in queste ultime ore corteggiato anche dal Mulazzo. Mai come in questo caso bisogna capire cosa ne pensa la Carrarese Giovani, società che fino al 30 giugno ne detiene la proprietà d’utilizzo. Restano altissime le quotazioni di vedere Nicola Guelfi in maglia albiceleste, il difensore nel progetto tattico andrebbe a formare con Bocchia la coppia centrale difensiva.

Ebal.