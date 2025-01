Folgore a Caronno, si va in Ferrari

Anticipi a go-go nel girone B di Serie D, La Folgore Caratese gioca sabato e da seconda della classe a meno 6 dalla vetta e con tutti gli scontri diretti da qui alla fine in casa può pensare in grande. Lo fa anche sul mercato “liberando“ Rosa (al Bra) e sostituendolo con Nicola Ferrari dalla Nocerina (7 gol fin qui). Lunghissima la carriera dell’attaccante 35enne già transitato da Carate nel campionato 2019/20 (11 reti). Prima di Nocera, anni s San Marzano, Casertana e Giugliano. Il suo nome è già inserito nella lista dei convocati per il match di oggi delle 14.30 a Caronno Pertusella contro il Sangiuliano City.

Ro.San.