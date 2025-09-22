Foligno, pari in archivio ora testa al derby. Manni: "Ma basta disattenzioni, costano care"

Una magia di Daniel Kthella, al 48’ su punizione con un sinistro a giro, arrivato mentre il Foligno, avanti 2-1 cominciava ad assaporare il gusto del secondo successo casalingo e dopo aver mancato con Morlandi il gol del possibile 3-1 (conclusione a porta vuota finita sul montante) rovina la festa dei falchetti che hanno lasciato, delusi il terreno di gioco. Successo, al contrario, che avrebbe consentito agli uomini di Alessandro Manni, di preparare in serenità il derby con il Trestina in calendario mercoledì sul neutro di Città di Castello, fischio di inizio ore 20.30.

Al di là del gol capolavoro del calciatore toscano, da ricordare che in avvio dei secondi 45 minuti il Foligno aveva subito il gol del momentaneo pareggio del Camaiore. "Non è la prima volta che accade, una disattenzione che anche in passato ci è costata cara e che nell’immediato – ha commentato Manni – dobbiamo eliminare. E’ l’unico appunto che posso fare al Foligno che, nulla ha potuto in occasione del pareggio. Dispiace subire gol quando la squadra era in pieno controllo per portare a casa i tre punti. Purtroppo, ha aggiunto – le partite sembrano non finire mai e siamo qui a recriminare, perché il Foligno ha condotto le danze e creato tante occasioni da gol. Siamo stati protagonisti di una buona prestazione che non è bastata per avere la meglio al cospetto di un Camaiore, squadra giovane che in questo avvio di stagione viaggia accompagnata da tanto entusiasmo, brava nelle ripartenze che ha creduto fino alla fine per raggiungere il pareggio. E’ andata così – ha concluso Manni - da oggi l’interesse e rivolto al derby con il Trestina".

Oggi, intanto il Foligno perfezionerà il tesseramento di Matteo Della Spoletina, difensore 28enne che arriverà in sostituzione di Alessio Grea, fermo al palo causa la rottura di due costole. Della Spoletina un giocatore esperto della categoria con 180 presenze in D e sei gol.

Carlo Luccioni