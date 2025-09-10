Forlì, non farti venire le vertigini. Secondo nonostante trasferte e big

Una classifica invidiabile dopo tre giornate di campionato. Il Forlì di mister Alessandro Miramari, con 6 punti, si trova sul secondo gradino del girone B della serie C alle spalle della capolista Arezzo, leader a punteggio e vincitrice proprio contro i galletti solo di misura (1-0) al primo turno. Con un calendario che delinea la graduatoria nell’arco di due, tre o quattro giorni con le dieci gare distribuite anche dal venerdì al lunedì, per i supporter di fede biancorossa è un bel vedere questa posizione di partenza della squadra.

Una piazza d’onore che i galletti condividono col Ravenna: due delle sei neopromosse in campo nella corrente stagione. Una classifica che, è giusto ricordarlo, non vede la squadra biancorossa addirittura in vetta col club toscano per una questione di centimetri. Questa piccola differenza sta nella conclusione ravvicinata di Manuzzi finita sul palo negli ultimi minuti del match di Arezzo, occasione che avrebbe portato, almeno in quel momento, all’1-1.

A sottolineare il più che soddisfacente avvio del campionato della squadra biancorossa ci sono, poi, un paio di considerazioni importanti. In primo luogo il Forlì, che nella veritiera media inglese vanta un bel +1, ha giocato due partite su tre lontano dalle mura amiche.

A questo va aggiunto lo spessore delle formazioni incontrate in queste tre giornate. Partendo, come detto, dall’esordio sul campo del favoritissimo Arezzo, seguito dal match casalingo con l’ambizioso Ravenna e infine dalla trasferta di domenica sera in casa della Sambenedettese, alla quale non è stato sufficiente il pubblico record di oltre 10mila tifosi per evitare la prima sconfitta stagionale.

Con 3 reti messe a segno, in altrettante gare, il reparto avanzato del Forlì non occupa comunque le prime posizioni nel raggruppamento. Già con 6 centri guidano la classifica degli attacchi il Ravenna e il Campobasso, seguiti dal pacchetto offensivo dello stesso Arezzo, a segno in 5 occasioni (ma una ‘sola’ col Forlì).

Dopo i gol spediti in fondo al sacco da Simone Saporetti, Menarini e Cavallini, in casa biancorossa sarà così indispensabile il prossimo sbarco nel tabellino dei marcatori del bomber Elia Petrelli, giocatore di grande qualità, finora autore di giocate di classe, che i tifosi non vedono l’ora di applaudire per una rete dopo le sue 14 prodezze che l’anno scorso hanno trascinato il Forlì verso il trionfo.

Meglio in questo avvio ha fatto la difesa, pur apparsa non ancora assestata. Un reparto nel quale si sta mettendo in mostra l’estremo Luca Martelli, protagonista indiscusso del blitz di domenica sul campo marchigiano con una serie di splendide parate, partendo dal rigore neutralizzato a bomber Eusepi. Con due gol al passivo il Forlì ha la quarta difesa del campionato, dietro ad Arezzo e Ascoli, che vantano la porta ancora inviolata dopo 270’, e alla Pianese, battuta in una sola occasione.

Dopo tre turni, ovviamente, è troppo presto per poter trarre indicazioni precise e anche conclusioni sul primo scorcio di campionato. Saranno ovviamente i prossimi impegni a mettere a fuoco le potenzialità, e anche le ambizioni, di una squadra rifondata sull’ossatura di quella dello scorso clamoroso campionato.

Il tutto a partire dall’impegno casalingo di sabato, ore 17.30, col coriaceo Gubbio, ancora imbattuto e a quota 5, una lunghezza quindi dietro ai galletti. A seguire il breve viaggio allo stadio Neri, tana di un Rimini travolto da una crisi societaria che pare non aver fine, poi la nuova gara al Morgagni con una Vis Pesaro che adesso, con 2 punti, è ancora a digiuno di vittorie.